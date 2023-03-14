Президент принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государствам заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период.

В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.

Бейбит Исабаев сообщил, что на постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы.

Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в Жетысуской области газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.

Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 – в рамках национального проекта «Комфортная школа». В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.

Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота». На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал Жетысуской области в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций. Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.



