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    Президент прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств

    11 Ноября 2022, 10:28

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент прибыл в «Конгресс-центр» для участия в саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».


    Как сообщалось ранее, Президент прибыл с рабочим визитом в Самарканд, где состоится саммит Организации тюркских государств.

    Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город». Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.

    Кадр из видео t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Узбекистан Тюркский мир
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