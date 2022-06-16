Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника

    16 Июня 2022, 16:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая.

    Глава государства отметил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

    «День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Национальный курултай День Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси
    Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев
    Сейчас мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Президент Казахстана
    ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров