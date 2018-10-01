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Президент предложил строить многоэтажные дома для переселенцев из моногородов и сел

5 Октября 2018 13:24 130
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Президент предложил строить многоэтажные дома для переселенцев из моногородов и сел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил строить многоэтажные дома для переселенцев из моногородов и сел, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Советское прошлое оставило нам моногорода. Сейчас неэффективно тратить на такие поселки и города большие деньги, строить там школы. И что нам теперь делать? Крупные города, такие как Астана и Алматы уже сегодня дают 30% ВВП страны. Правительству надо специально для этих переселенцев строить многоэтажные дома в городах. Тогда мы будем принимать их на каких-то условиях, на какой-то льготный кредит. Или общежития семейного типа», - отметил Глава государства.

При этом Президент подчеркнул, что процесс урбанизации не остановить.

«Надо обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны. (...) Для нашей 18-миллионной страны, три города-миллионника, два из которых возникли в течение нашей Независимости, большое достижение. Стремление к урбанизации не остановить. Поэтому нам надо думать, как этот вопрос решать», - добавил Президент. 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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