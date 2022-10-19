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    Президент предложил сделать Капшагайское водохранилище ключевым туробъектом

    19 Октября 2022, 11:42

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Туризм может способствовать устойчивому росту сельского хозяйства в Алматинской области. Такое мнение выразил Глава государства в ходе встречи с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований, как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капшагайском водохранилище. В настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации. Правительству следует зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Туризм, по его словам, может также способствовать устойчивому росту сельского хозяйства в регионе. Так, подобно Казахстану, Австрия не имеет выхода к морю. Эта страна наряду с горнолыжным успешно продвигает винный туризм, содействуя своему виноградарству и аграрному сектору. Это – хороший пример для нас.

    «В целом, Алматинская область может и должна стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана. Таково мое видение ключевых приоритетов развития региона на среднесрочную перспективу. Уверен, вместе мы сделаем область еще более сильной и процветающей», - отметил Президент.

    Как сообщалось ранее, Глава государства прибыл сегодня с рабочей поездкой в Алматинскую область.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Алматинская область Туризм Сельское хозяйство
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