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Президент предложил разделить МОН РК на два ведомства
1 Июня 2022 19:23

Президент предложил разделить МОН РК на два ведомства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо создать Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ. Этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов.

«Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», - сказал Президент в ходе выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.

Сегодня Президент РК принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук. С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.


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