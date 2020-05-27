Президент предложил привлекать ученых из-за рубежа для совместных исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд предложений в вопросах повышения эффективности развития отечественной науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из проблемных вопросов является нехватка оборудования для исследований. По моему поручению в этом году открыта новая программа по материально-техническому оснащению институтов, однако она недофинансирована. Следует решить эту проблему», - поручил Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

Кроме того, Глава государства предложил привлекать ученых из-за рубежа.

«Острая нехватка сильных ученых сегодня наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам, которую можно решить за счет привлечения ведущих зарубежных ученых для проведения совместных исследований и руководства докторантами и магистрантами. Конечно, такая практика должна быть точечной и приносить конкретные результаты. Крайне важна увязка технологических площадок крупных отечественных предприятий, кампаний с вузами и исследовательскими институтами», - отметил Президент.

К. Токаев попросил Правительство и экспертов подготовить соответствующие предложения.

«Важно выстроить цифровую экосистему науки Казахстана, создать национальную научно-аналитическую систему, казахстанский индекс научного цитирования с базой отечественных ученых», - заключил Глава государства.



