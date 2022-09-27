Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент предложил предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы

    27 Сентября 2022, 13:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы предложил Глава государства, выступая на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. Это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому, думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось о прибытии Президента РК с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Акорда Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов