Президент предложил предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставить Туркестану статус духовно-исторической столицы предложил Глава государства, выступая на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. Это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому, думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось о прибытии Президента РК с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи.



