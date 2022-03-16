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    ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КАПШАГАЙ В КУНАЕВ

    16 Марта 2022, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев. Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Капшагай тесно связан с именем великого сына нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если общественность предложит назвать Капшагай именем Кунаева, я поддержу это мнение», - обратился Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заседания палат Парламента.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о разделении Алматинской области на две части.

    «Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае, центр Жетысуской области - в Талдыкоргане», - заявил ранее Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Послание Президента РК-2022
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