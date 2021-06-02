Президент поздравил Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

«Касым-Жомарт Кемелевич считает этот успех большим достижением отечественных шахмат.

Жансая стала первой шахматисткой из Казахстана, выполнившей норму гроссмейстера среди мужчин. Ее победа придаст новый импульс развитию данного вида спорта в нашей стране», - написал Берик Уали в Facebook.

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик досрочно стала победительницей международного женского турнира Gibraltar FIDE Women's Grand Prix. Здесь же она смогла выполнить норму мужского гроссмейстера - и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, кому удалось это сделать.