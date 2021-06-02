РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент поздравил Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

    «Касым-Жомарт Кемелевич считает этот успех большим достижением отечественных шахмат.

    Жансая стала первой шахматисткой из Казахстана, выполнившей норму гроссмейстера среди мужчин. Ее победа придаст новый импульс развитию данного вида спорта в нашей стране», - написал Берик Уали в Facebook.

    Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик досрочно стала победительницей международного женского турнира Gibraltar FIDE Women's Grand Prix. Здесь же она смогла выполнить норму мужского гроссмейстера - и стала первой казахстанкой, а также представительницей Центральной Азии, кому удалось это сделать.


    Теги:
    Спорт Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!