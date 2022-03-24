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    11:49, 24 Март 2022 | GMT +6

    Президент поздравил Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня автору Государственного Герба Республики Казахстан, общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы, передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Берика Уали.

    Глава государства в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.

    Ранее в преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом «Барыс» I степени.


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