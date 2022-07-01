Президент поздравил сотрудников дипкорпуса с 30-летием дипломатической службы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тридцатилетие дипломатической службы совпало с переломным периодом, когда наш народ приступил к созданию Нового Казахстана. Об этом говорится в приветственной речи Президента РК Касым-Жомарта Токаева для участников международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые ветераны и сотрудники дипломатической службы Республики Казахстан! От всей души поздравляю вас с 30-летним юбилеем дипломатической службы нашей страны. Мы достигли этого исторического рубежа с большим успехом», - зачитал речь Главы государства министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, открывая работу конференции.

В приветственной речи Президента Казахстана отмечено, что наша страна установила дипломатические отношения с 186 государствами, стала членом более 50 международных организаций.

«Мы стали солидным и авторитетным государством, активно участвующим в региональных и глобальных процессах. С первых дней нашей независимости вы защищаете интересы нашей страны на международной арене. В условиях нашей нынешней геополитической нестабильности вы вносите огромный вклад в укрепление позиций Казахстана в глобальном мире и развитие сотрудничества с иностранными государствами», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что 30-летие дипломатической службы совпало с переломным периодом, когда наш народ приступил к созданию Нового Казахстана.

«В этой связи на Министерство иностранных дел возлагается большая ответственность. Главная задача дипломатов – дальнейшее повышение статуса нашего государства в мире, обеспечение внешней безопасности, защита прав и интересов наших граждан за рубежом», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.