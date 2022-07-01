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    Президент поздравил сотрудников дипкорпуса с 30-летием дипломатической службы РК

    1 Июля 2022, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тридцатилетие дипломатической службы совпало с переломным периодом, когда наш народ приступил к созданию Нового Казахстана. Об этом говорится в приветственной речи Президента РК Касым-Жомарта Токаева для участников международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые ветераны и сотрудники дипломатической службы Республики Казахстан! От всей души поздравляю вас с 30-летним юбилеем дипломатической службы нашей страны. Мы достигли этого исторического рубежа с большим успехом», - зачитал речь Главы государства министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, открывая работу конференции.

    В приветственной речи Президента Казахстана отмечено, что наша страна установила дипломатические отношения с 186 государствами, стала членом более 50 международных организаций.

    «Мы стали солидным и авторитетным государством, активно участвующим в региональных и глобальных процессах. С первых дней нашей независимости вы защищаете интересы нашей страны на международной арене. В условиях нашей нынешней геополитической нестабильности вы вносите огромный вклад в укрепление позиций Казахстана в глобальном мире и развитие сотрудничества с иностранными государствами», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что 30-летие дипломатической службы совпало с переломным периодом, когда наш народ приступил к созданию Нового Казахстана.

    «В этой связи на Министерство иностранных дел возлагается большая ответственность. Главная задача дипломатов – дальнейшее повышение статуса нашего государства в мире, обеспечение внешней безопасности, защита прав и интересов наших граждан за рубежом», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Президент Казахстана Юбилей Дата День дипломатической службы Мухтар Тлеуберди Международная деятельность РК
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