Президент поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Глава государства сердечно поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

– Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене.

Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии, – отмечается в телеграмме.

Как сообщалось ранее, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва на своем первом пленуме в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК.





Фото: akorda.kz



