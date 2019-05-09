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Президент поздравил казахстанцев с Днем Победы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник дорог каждому из нас.
Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле.
Благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.
Наш священный долг - помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения.
Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа!
Мира и благополучия всем казахстанцам!
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