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Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
1 Июня 2020 11:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Главы государства.
«Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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