Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Главы государства.

«Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства», - говорится в сообщении.