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    Президент поставил ряд задач по эффективной реализации денежно-кредитной политики

    20 Декабря 2022, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-ноябрь 2022 года.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов.

    Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.

    Президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов. Председателем Национального банка было отмечено, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Экономика
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