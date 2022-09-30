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    Президент: После создания области город Семей будет активно развиваться

    30 Сентября 2022, 11:40

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – О своем видении развития туристической отрасли в Абайской области поделился с общественностью региона Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «Регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма. Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли.

    В Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак «Центр Евразийского континента». Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и зарубежных туристов.

    Как один из исторических центров страны, Семей должен стать образцом бережного отношения к нашему богатому культурному достоянию. После создания области город будет активно развиваться»

    «Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры. В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов.

    Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус».

    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Туризм Культура Абайская область
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