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    Президент посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу в Степногорске

    14 Февраля 2023, 21:08

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Президент посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска, 1140 воспитанников которой занимаются в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо. Занятия ведут 30 тренеров-преподавателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

    Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона.

    Президент сказал, что внимательно следит за выступлениями казахстанских спортсменов и поддерживает их. Он поблагодарил спортсменов за высокие достижения на крупных соревнованиях и отметил их вклад в поддержание имиджа нашей страны за рубежом.

    В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Акмолинская область Спорт
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