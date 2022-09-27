Президент посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Программу рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжило знакомство с работой Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О результатах модернизации предприятия Президента проинформировал Ерболат Кожабаев, руководитель управляющей компании ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс». В настоящее время проектная мощность завода достигла 6 млн тонн нефти в год, начато производство моторного топлива экологических классов К-4, К-5.





В беседе с трудовым коллективом Глава государства отметил стратегическую важность предприятия.

«В настоящее время завод обеспечивает 40 процентов внутреннего рынка. Повысилось качество продукции. Проделана масштабная работа. Все это стало возможным благодаря вашему упорному труду», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

За последние три года производство бензина увеличилось до 2,1 млн тонн, авиакеросина — до 340 тысяч тонн, дизельного топлива — до 1,9 млн тонн. Вся продукция поставляется на внутренний рынок.

Фото: akorda.kz



