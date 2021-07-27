Президент посетил сервисный центр ТОО «Eurasia Group Kazakhstan»
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил крупнейший в СНГ сервисный центр по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки John Deer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президент осмотрел центр капитального ремонта сельхозтехники с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, склад продукции, а также выставочные площадки.
Новый аутлет будет отвечать современным запросам и тенденциям: обеспечит бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельское хозяйство – стратегически важная для нашей страны отрасль. И перед нами стоит задача повышения производительности труда, что невозможно без внедрения новейших технологий и улучшения менеджмента.
Президент считает важным наладить системную работу по обучению фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям. Это, в свою очередь, поможет решить проблему дефицита квалифицированных кадров в аграрной сфере.
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