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Президент посетил сервисный центр ТОО «Eurasia Group Kazakhstan»

27 Июля 2021 19:14
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Президент посетил сервисный центр ТОО «Eurasia Group Kazakhstan»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил крупнейший в СНГ сервисный центр по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки John Deer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президент осмотрел центр капитального ремонта сельхозтехники с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, склад продукции, а также выставочные площадки.

Новый аутлет будет отвечать современным запросам и тенденциям: обеспечит бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельское хозяйство – стратегически важная для нашей страны отрасль. И перед нами стоит задача повышения производительности труда, что невозможно без внедрения новейших технологий и улучшения менеджмента.

Президент считает важным наладить системную работу по обучению фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям. Это, в свою очередь, поможет решить проблему дефицита квалифицированных кадров в аграрной сфере.


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#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Сельское хозяйство  
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