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    Президент посетил опреснительный завод «Каспий»

    7 Ноября 2022, 16:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе своей рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия. В настоящее время ведутся работы по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

    Как сообщило руководство области, сегодня дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря возникла необходимость увеличения производительности завода «Каспий» до 40 тысячи кубометров воды.

    Касым-Жомарт Токаев, высоко оценив роль предприятия в обеспечении региона чистой питьевой водой, выразил уверенность, что работа по модернизации будет проведена качественно.

    «Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур, тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме», – сказал Глава государства.

    Затем Президент в беседе с сотрудниками предприятия отметил, что своей деятельностью они вносят вклад в обеспечение благополучия народа.

    Опреснительный завод «Каспий» п остроен и сдан в эксплуатацию в 2004 году.

    Вид деятельности: обеспечение питьевой водой населения Каракиянского, Мунайлинского и Тупкараганского районов Мангистауской области.

    Производственная мощность: на данный момент 20 тыс. м³/сутки, после модернизации в декабре т.г. составит 40 тыс. м³/сутки.

    Постоянные рабочие места: 105 человек.

    Опреснение морской воды производится методом обратного осмоса. По степени обеспечения населения питьевой водой завод относится к I категории.

    В настоящее время завод обеспечивает питьевой водой порядка 200 000 человек (снабжает питьевой водой надлежащего качества с.Атамекен, Баскудук, Кызыл-Тобе, Мангистау, Батыр, Даулет Мунайлинского района и с.Курык Каракиянского района).

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Мангистауская область Каспийское море
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