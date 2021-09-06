Президент посетил Офис цифрового правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил Президенту об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства. Как сообщил министр, в рамках его работы будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т.д. Центр цифровой трансформации будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.