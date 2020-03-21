Президент посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом. Созданный в кратчайшие сроки центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших», - написал Глава государства.

Одна из задач центра – обеспечение населения проверенной информацией.

«Это особенно важно, когда в отдельных СМИ и соцсетях распространяются ложные сведения. Все официальные данные по вопросам противодействия коронавирусу доступны на сайте http://coronavirus2020.kz», - отметил Президент.