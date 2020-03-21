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Президент посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом
21 Марта 2020 13:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.
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«Посетил Центр оперативного реагирования, координирующий работу по борьбе с коронавирусом. Созданный в кратчайшие сроки центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших», - написал Глава государства.
Одна из задач центра – обеспечение населения проверенной информацией.
«Это особенно важно, когда в отдельных СМИ и соцсетях распространяются ложные сведения. Все официальные данные по вопросам противодействия коронавирусу доступны на сайте http://coronavirus2020.kz», - отметил Президент.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус в РК,
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