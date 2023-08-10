Президент поручил выполнить просьбу многодетной матери в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера в ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров.

Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта.