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    Президент поручил выполнить просьбу многодетной матери в Экибастузе

    10 Августа 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера в ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    По поручению Главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров.

    Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Павлодарская область Дети Экибастуз
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