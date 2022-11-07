Президент поручил восстановить простаивающие производства в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению ряда простаивающих производств в Мангистауской области. Такое поручение озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В прошлом году я специально приехал сюда и провел масштабное совещание по вопросам развития региона. Я поручил Правительству и акимату утвердить Комплексный план развития Мангистауской области. Документ был принят, на его реализацию выделены необходимые средства. Подобные планы принимаются далеко не для всех регионов. И это свидетельствует о том, что мы придаем большое значение улучшению жизни мангистауцев. Сейчас задача состоит в том, чтобы полностью реализовать этот план и сделать регион процветающим. У нас есть все возможности для всестороннего освоения заветного края, лежащего на пересечении важных путей. Мангистауская область – уникальный регион во всех отношениях», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о развитии обрабатывающей промышленности и поддержке предпринимательства, Глава государства отметил, что Мангистау внес большой вклад в укрепление нашей Независимости.

«Это регион, где добывается 25% всей нефти страны. Однако наряду с нефтегазовым сектором в области имеются большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики. На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов. Я об этом постоянно говорю на совещаниях с Правительством, в своих поездках по регионам. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание. Это одна из ключевых задач Правительства и акимов», - подчеркнул К. Токаев.

Президент отметил, что в области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств.

«Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств. При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланирована реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов», - сказал К. Токаев.

По словам Главы государства, большой потенциал у области имеется в сфере развития предпринимательства.

«За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32%. В данной сфере занято почти 140 тысяч человек. Радует, что растет количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю это свидетельством того, что экономика региона встала на путь постепенной диверсификации. Дополнительный импульс развитию МСБ в области может придать более активное использование проекта «Мен – кәсіпкермін» («Я – предприниматель»). Кроме того, системная поддержка малому и среднему бизнесу области должна быть оказана в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства». В целом, акимату при содействии Правительства необходимо разработать новый пакет стимулирующих ведение бизнеса мер», - сказал К. Токаев.