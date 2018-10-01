Президент поручил внедрить балльную систему оплаты труда с 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поручил с 2019 года внедрить балльную систему оплаты труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для перехода на эту модель оплаты труда я своим указом предоставил руководителям госорганов право осуществлять такой бюджетно-кадровый маневр. И с начала следующего года, Бакытжан (Сагинтаев - при.ред.), должны все приступить к этому. Но не огульно. Надо смотреть с умом. Это не должно ухудшить работу, управление. Если это на пользу. И тогда вы будете подбирать лучшие кадры, и будет легче», - сказал Глава государства, зачитывая свое ежегодное Послание народу Казахстана.

Он напомнил, что в 2018 году такая система была внедрена в четырех госорганах.

«Все 4 пилотных проекта - Минюст, Агентство по госслужбе и борьбе с коррупцией, Мангистауский и Астанинский акимат. Все проект показали хороший результат - повышена привлекательность госслужбы, особенно это актуально на региональном уровне. То есть, я хочу сказать, что когда тот же бюджет, который во всех четырех организациях, где проводили пилот, отдали им, сказали - распорядитесь сами, но обеспечьте задачу. Но о тех, кого сократили, тоже надо позаботиться, чтобы они где-то работали, не просто так. Помочь им. В 2-2,5 поднята зарплата, но сокращены люди, сокращены начальники, отделы и их руководители. И отток кадров с госслужбы сократился в два раза. В три раза увеличился приток кадров из частного сектора и лучших вузов. Теперь будет качество», - отметил Президент.

«По своему опыту я знаю лично, в отделе сидят 10 человек, допустим, в социально-экономическом отделе аппарата президента, из этих 10 трое пашут за всех, остальные ручки переставляют. Мы же знаем это. На всех, кто работает, на тех сваливают. Он пишет, он отчитывается, он это, он то. Ну что, мы не знаем этого что ли? Так лучше этих троих оставить вместо 10, я утрирую, конечно», - добавил Глава государства.

Н. Назарбаев выразил уверенность, что на такую систему хотят перейти многие госорганы.

«Теперь я знаю, я думаю, многие госорганы хотят на это перейти. Давайте. И потом посчитаем, какая экономия будет средств. Главное, чтобы они понимали, что это не просто механическое повышение зарплат. Прежде всего, это повышение эффективности их работы. Поручаю проконтролировать, чтобы рост затрат на оплату труда был компенсирован именно оптимизацией и экономией бюджетных средств, в том числе расходов подведомственных организаций. Здесь нельзя допустить формализма, уравниловки, чтобы не дискредитировать этот хороший проект», - считает Глава государства.