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    Президент поручил в короткий срок решить проблему нехватки пресной воды в Мангистауской области

    12 Июля 2023, 08:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды. Глава государства поручил Правительству и акимату области в возможно короткий срок решить данную проблему , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По сообщению Правительства, на сегодняшний день дефицит воды в регионе является одной из самых серьезных проблем. Нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 м3 в сутки, особенно остро проявляется в летний период.

    Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. В настоящее время в связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе «Каспий» подача воды в район снизилась с 13 тысяч м3 в сутки до 10 тысяч м3 в сутки. Проводится разъяснительная работа среди жителей района.

    Для поэтапного решения вопроса в регионе ведется строительство опреснительных заводов и установок. С учетом ежегодного роста численности населения имеется необходимость в увеличении мощностей опреснительного завода «Каспий» на 20 тысяч м3 в сутки, что позволит довести подачу до 40 тысяч м3 питьевой воды в сутки.

    Принято решение о выделении на эти цели из резерва Правительства 5,6 млрд тенге.

    Обслуживающей организацией по водоснабжению Мунайлинского района является ГКП «Мангистау жылу». В связи с дефицитом питьевой воды ГКП «Мангистау жылу» доставляет воду для населения по водоводу в соответствии с графиком. Воду также привозят водовозами по заявкам жителей района.

    Реализация проекта по доведению мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч м3 в сутки позволит обеспечить население сел Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Мангистауская область Общество Вода
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