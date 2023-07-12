Президент поручил в короткий срок решить проблему нехватки пресной воды в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды. Глава государства поручил Правительству и акимату области в возможно короткий срок решить данную проблему , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По сообщению Правительства, на сегодняшний день дефицит воды в регионе является одной из самых серьезных проблем. Нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 м3 в сутки, особенно остро проявляется в летний период.

Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе. В настоящее время в связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе «Каспий» подача воды в район снизилась с 13 тысяч м3 в сутки до 10 тысяч м3 в сутки. Проводится разъяснительная работа среди жителей района.

Для поэтапного решения вопроса в регионе ведется строительство опреснительных заводов и установок. С учетом ежегодного роста численности населения имеется необходимость в увеличении мощностей опреснительного завода «Каспий» на 20 тысяч м3 в сутки, что позволит довести подачу до 40 тысяч м3 питьевой воды в сутки.

Принято решение о выделении на эти цели из резерва Правительства 5,6 млрд тенге.

Обслуживающей организацией по водоснабжению Мунайлинского района является ГКП «Мангистау жылу». В связи с дефицитом питьевой воды ГКП «Мангистау жылу» доставляет воду для населения по водоводу в соответствии с графиком. Воду также привозят водовозами по заявкам жителей района.

Реализация проекта по доведению мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч м3 в сутки позволит обеспечить население сел Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит.