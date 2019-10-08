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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛРТ В НУР-СУЛТАНЕ

8 Октября 2019 11:52
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛРТ В НУР-СУЛТАНЕ

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Реализация Послания,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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