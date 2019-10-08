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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛРТ В НУР-СУЛТАНЕ
8 Октября 2019 11:52
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Новости по темеГлава государства поручил определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ Президент сделал замечание по поводу строительства газопровода «Сарыарка» Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT»
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Реализация Послания,
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