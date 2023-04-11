Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент поручил уделить внимание выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц

    11 Апреля 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.

    По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект «Бизнеске жол», направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.

    Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

    Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
    Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с праздником Ораза айт
    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
    Бухгалтер сельского акимата в Костанайской области присваивала бюджетные деньги
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
    Новости партнеров