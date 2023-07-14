Президент поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита 5-летняя девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый. По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.

Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности.

Акорда выразила искренние соболезнования родным и близким ребенка.