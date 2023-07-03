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    Президент поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК

    3 Июля 2023, 23:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Он поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий. Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.

    Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние.

    Напомним, 3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

    Как ранее сообщили пресс-службе ТОО «МАЭК», в 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока №1 до 00-00 ч. 6 июля текущего года.

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

    По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Энергетика Атырауская область Мангистауская область Нефть Минэнерго РК
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