Президент поручил сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о важности поддержания равноправия между казахстанскими и иностранными работниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я говорил о недопустимости дискриминации наших граждан со стороны иностранных работодателей. Поэтому по моему поручению в прошлом месяце была произведена проверка на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу. За это время проинспектировано 95 компаний и выявлено 930 нарушений. Среди них значительную часть составили нарушения касательно выполнения иностранными сотрудниками работы, не соответствующей выданному разрешению, и расхождение данных по полученному образованию и занимаемой должности», - сказал Глава государства на втором заседании Национального совета общественного доверия.

К. Токаев напомнил о подготовленных Министерством труда и социальной защиты населения РК изменениях.

«Но основе анализа ситуации, проверок компетентных органов и с учетом предложений членов НСОД, Минтруда и соцзащиты населения подготовлен ряд изменений. Во-первых, значительно сокращена квота на привлечение ИРС на 2020 год. Сокращение составит около 40% - с 49 тыс в 2015 году до 29 тыс в 2020 году. Во-вторых, все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены регулярными проверками. Теперь Минтруда может оперативно реагировать на любые нарушения, в том числе диспропорции в оплате труда, социально-бытовых условиях, и так далее. Не позволяя проблемам накапливаться», - отметил Президент.

Кроме того, по словам К. Токаева, были пересмотрены правила установления квоты на ИРС и правила выдачи разрешений.

«Будет предусмотрено сокращение иностранного персонала по рабочим специальностям, а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах. В связи с этим, Правительству необходимо принять дальнейшие меры по обеспечению трудовой деятельности иностранных гражданах в строгом соответствии с действующим законодательством», - заключил Глава государства.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.