Президент поручил решить проблему школьников, переходящих ж/д пути на станции Саксаульск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему детей поселкового округа Саксаульск Аральского района Кызылординской области, вынужденных переходить железнодорожные пути по дороге в школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на cтраницу в Twitter Главы государства.

В статье «Темір жолды жағалап топ бала жүр» газеты «Egemen Qazaqstan» говорится о 360 детях поселкового округа Саксаульск, которые вынуждены ежедневно п ереходить 13 железнодорожных путей, для того чтобы попасть в школу.

«Это очень актуальная проблема. Для ее решения Правительство должно принять конкретные меры», - поручил Президент.