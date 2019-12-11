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Президент поручил решить проблему школьников, переходящих ж/д пути на станции Саксаульск
11 Декабря 2019 21:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему детей поселкового округа Саксаульск Аральского района Кызылординской области, вынужденных переходить железнодорожные пути по дороге в школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на cтраницу в Twitter Главы государства.
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В статье «Темір жолды жағалап топ бала жүр» газеты «Egemen Qazaqstan» говорится о 360 детях поселкового округа Саксаульск, которые вынуждены ежедневно п ереходить 13 железнодорожных путей, для того чтобы попасть в школу.
«Это очень актуальная проблема. Для ее решения Правительство должно принять конкретные меры», - поручил Президент.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Кызылординская область, Молодежь,
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