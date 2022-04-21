Президент поручил решить проблему плохого состояния трасс в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan».

Издание поднимает проблему плохого состояния трасс Западно-Казахстанской области. Еще в 2019 году Президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии. Как подчеркнул Глава государства на встрече в Уральске, это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона.

Президент тогда поручил Правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле. Однако, как пишет «Egemen Qazaqstan», эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим.

Глава государства поручил Правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

Ответственность за решение проблемы Президент возложил на Премьер-министра Алихана Смаилова.