Президент поручил разработать спецпрограмму по модернизации жилья в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау поручил Правительству Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом Президент РК сообщил на встрече с общественностью Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Еще один вопрос, который волнует жителей области, – качество коммунальных услуг. На сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75%. Поручаю Правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей областного центра. Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю Правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау», - сказал Президент.

Кроме того, по словам Главы государства, особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена.

«На решение его проблем выделено свыше 580 млрд тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать. В целом, принимаемые акиматом области меры по развитию Жанаозена должны быть последовательны и доведены до конца, нельзя затягивать с реализацией социально значимых проектов», - подчеркнул К.Токаев.