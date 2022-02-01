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    Президент поручил провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами

    1 Февраля 2022, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совещания по вопросам противодействия коррупции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести ревизию всех информационных систем, разработанных государственными структурами, передает МИА «Казинформ».

    «В стране действует более шестиста только официальных информационных систем и баз данных. Неизвестно, сколько еще нефункционирующих, на которые также выделялись деньги государства и национальных компаний. Необходимо провести ревизию всех информационных систем, разработанных государственными структурами», - сказал в своем выступлении Глава государства.

    Президент отметил, что в работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты.

    «Одно дело, если это такой проект, как «Электронное правительство», который реально облегчает получение государственных услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. Кстати говоря, эти камеры, которые мы сейчас поставили во многих крупных городах, играют очень положительную роль. Надо увеличить количество данных камер. Я дал поручение по Алматы, где более 500 камер были специально выведены из строя бандитами во время известных событий. Нужно не только восстановить, но и увеличить количество камер. Дело не в том, что мы собираемся установить какой-то тотальный мониторинг или слежение за действиями наших граждан. Это вопрос их безопасности», - заявил Глава государства.

    «И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно. У нас это было. Надо признать. А потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание ненужных ресурсов. Антикоррупционной службе при анализе коррупционных рисков нужно обратить на это внимание», - подчеркнул К. Токаев.

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    Президент Казахстана Цифровой Казахстан Борьба с коррупцией Совещание по вопросам противодействия коррупции
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