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    Президент поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов сотрудничества РК и РФ

    17 Мая 2022, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Премьер-Министра Алихана Смаилова, Руководителя Администрации Президента Мурата Нуртлеу, членов Правительства и руководства АО «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

    По итогам совещания Президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством Правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика Россия
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