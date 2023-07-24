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    Президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции

    24 Июля 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Антикоррупционной службы о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено, что в работе ведомства основной акцент сделан на устранение предпосылок коррупции.

    Как сообщил Асхат Жумагали, при проведении внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.

    В ходе встречи Глава государства был проинформирован о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования. Президент особо отметил важность предотвращения фактов коррупции в отрасли, а также необходимость цифровизации процессов.

    Глава государства был проинформирован, что за 6 месяцев текущего года проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более 1000 рекомендаций и предложений.

    Продолжается реализация проекта «Бизнеске жол» по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 21 тысяче субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.

    Кроме того, Асхат Жумагали доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по пресечению ряда коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых представителями олигополии, а также по возмещению ущерба и возврату активов.

    За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 – руководители различных уровней.

    По результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге.

    В целом за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге.

    По итогам встречи Президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Коррупция
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