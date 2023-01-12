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    Президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры Актюбинской области

    12 Января 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона за 2022 год и планах на текущий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Ералы Тугжанов, в Актюбинской области наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства. Президенту было доложено о мерах по привлечению инвестиций. Только за последние три месяца по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. Активизирована работа по улучшению экологической ситуации.

    Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.Аким области сообщил, что разрабатывается концепция по комплексному развитию 315 населенных пунктов. Идет реализация проекта «Ауыл аманаты», на финансирование которого в 2022 году было направлено 3 млрд тенге, в текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге. Кроме того, в рамках проекта «Білім All» принимаются меры по повышению качества образования в 120 малокомплектных сельских школах, в которых обучается почти 10 тысяч детей.По итогам встречи Президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры региона и решению социальных вопросов, волнующих жителей области.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Актюбинская область Акимат
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