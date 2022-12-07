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    Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону

    7 Декабря 2022, 09:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-Министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Эти работы близятся к завершению.

    Глава государства возложил на Правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону. Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах.

    Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников. Президент подчеркнул, что вся работа Правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Ранее аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    По состоянию на 08:00 часов 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Правительство РК Отопительный сезон Экибастуз
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