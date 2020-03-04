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Президент поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов

4 Марта 2020 19:49
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Президент поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

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«Провел совещание по вопросам реализации программы «Цифровой Казахстан». Цифровизация должна стать важным фактором роста экономики и повышения уровня жизни людей. Однако в последнее время темпы цифровизации снижаются, нельзя утратить лидирующие позиции в регионе», - говорится в сообщении.

«Поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, внедрению технологий «Big Data» и блокчейн, алгоритмов «искусственного интеллекта». Активную работу по устранению «цифрового неравенства» предстоит провести в регионах, особенно на селе», - написал Президент.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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