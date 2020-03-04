Президент поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Провел совещание по вопросам реализации программы «Цифровой Казахстан». Цифровизация должна стать важным фактором роста экономики и повышения уровня жизни людей. Однако в последнее время темпы цифровизации снижаются, нельзя утратить лидирующие позиции в регионе», - говорится в сообщении.

«Поручил Правительству принять меры по модернизации информсистем госорганов, внедрению технологий «Big Data» и блокчейн, алгоритмов «искусственного интеллекта». Активную работу по устранению «цифрового неравенства» предстоит провести в регионах, особенно на селе», - написал Президент.