Президент поручил повысить эффективность квазигосударственного сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует обеспечить повышение эффективности и дальнейшую активизацию квазигосударственного сектора. Я поддержал идею ввести в составы советов директоров социально значимых предприятий квазигоссектора представителей гражданского общества. По итогам обсуждения с членами Совета Правительством подготовлено решение касательно участия общественников в этой работе. Они касаются перечня предприятий, статуса общественных деятелей, процедуры отбора кандидатов», - сказал Глава государства на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице.

В частности, по словам Президента, Правительству предстоит провести все необходимые процедуры отбора и внести кандидатуры на согласование до 1 марта 2020 года.

«Кроме того, в дополнение к моему поручению в рамках Послания о сокращении количества предприятий квазигоссектора, а также их зачастую раздутых штатов, необходима работа по снижению экономической вовлеченности действующих госпредприятий в конкурентные рынки. Это должно быть реализовано через сокращение разрешенных видов деятельности госпредприятиям. Правительству предлагается сократить более 100 видов деятельности госпредприятий, это около 30% действующего перечня», - отметил К. Токаев.

«Вместе с тем считаю, что необходимо продолжить работу в данном направлении, то есть сократить перечень более значительно, особенно в крупных городах, где конкурентная среда более развита. Правительство должно внести предложения по этому вопросу до 1 апреля 2020 года», - добавил Президент.