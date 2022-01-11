Президент поручил полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную, финансовую разведку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную, финансовую разведку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестое - полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную, финансовую разведку. Седьмое – обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию, наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур», - сказал Президент РК в ходе заседания Мажилиса Парламента РК.

Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.