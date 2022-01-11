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    Президент поручил полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную, финансовую разведку

    11 Января 2022, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную, финансовую разведку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестое - полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную, финансовую разведку. Седьмое – обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию, наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур», - сказал Президент РК в ходе заседания Мажилиса Парламента РК.

    Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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