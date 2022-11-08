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    Президент поручил начать полную  модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области

    8 Ноября 2022, 11:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Другая насущная проблема Атырауской области – износ сетей электроснабжения, который достиг 40%. В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области. В прошлом году я поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны. Поручаю Правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения», - сказал К. Токаев.

    По словам Главы государства, необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета.

    «Кроме того, есть замечания к работе компании «Атырау Жарык». Если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать», - заявил К. Токаев.

    Как отметил Президент, непростой проблемой остается и состояние инженерной инфраструктуры.

    «В регионе ведется интенсивное жилищное строительство. Однако много и старых домов. Почти четверть многоэтажек, а это 432 дома, находятся в аварийном состоянии. Правительству совместно с акиматом необходимо решить данный вопрос. Следует также активизировать строительство для переселения жителей аварийных домов», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Энергетика Атырауская область
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