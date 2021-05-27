Президент поручил как можно скорее перевести Алматинскую ТЭЦ на газ

Глава государства поручил как можно скорее приступить к переводу Алматинской ТЭЦ на газ, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Отмечая важность модернизации и запуска новых генерирующих мощностей, Глава государства отдельно остановился на проекте перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ.

«Этот вопрос имеет стратегическое значение. От решения данной проблемы зависит экология города Алматы и, конечно же, повышение качество жизни граждан. Поэтому поручаю Правительству, фонду «Самрук-Казына» вместе с акиматом окончательно определиться с проектом модернизации ТЭЦ 2 и приступить к реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, во всем мире наблюдается устойчивая тенденция – декарбонизация промышленности и экономики. В странах Европейского союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. С 2023 года в ЕС вводится углеродный налог «carbon tax», который может значительно затруднить экспорт казахстанской продукции. С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам.

«Важно понимать, что на данном этапе мирового развития статус, авторитет и, соответственно, международные возможности любой страны будут во многом определяться вкладом в декарбонизацию мировой экономики. В частности, это будет одним из критериев, определяющих возможность принятия нашей страны в ОЭСР», – отметил Глава государства. По поручению Президента ведется разработка Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Правительство также работает над Национальным проектом по развитию электроэнергетики, готовится энергобаланс страны до 2035 года.

«Основные генерирующие мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет. По данным экспертов, их общий износ составляет более 50%. Это приводит к росту технологических нарушений на электростанциях. В 2019 году – 4010 нарушений, в 2020 году – 4458 нарушений, рост, таким образом, 11%. Назрела необходимость масштабного технического аудита энергоисточников. Мы должны четко понимать, где и когда состоится запуск или выбытие энергомощностей, их ремонт и модернизация, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.



