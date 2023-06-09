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    Президент поручил главе МЧС возглавить работу по борьбе с пожарами в области Абай

    9 Июня 2023, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

    Ранее сообщалось о том, что из-за пожаров в Семее объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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