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    Президент подверг критике «особые» условия для известных стройкомпаний при выделении участков

    31 Января 2023, 16:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подверг критике процесс выделения земельных участков, отметив жалобы населения на «особые» условия для известных строительных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об «особых» условиях для известных строительных компаний.

    Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом», - заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

    Кроме того, Глава государства поручил Правительству ужесточить меры госрегулирования в сфере жилищного строительства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана Строительство
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