Президент подверг критике ход строительства развязки на «Алтын Орде» в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход строительства развязки в районе рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе совещания по вопросам развития экономики Алматы Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы инфраструктурного развития мегаполиса.
«Это один из самых актуальных вопросов для жителей пригородных населенных пунктов. Об этом общественность неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы «Алматы-Бишкек» должна была быть достроена в прошлом году. Необходимые средства были выделены полностью. Но результата пока нет. Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка «Райымбек – Алматы», – заявил Глава государства.
Наряду с этим Глава государства высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД.
«Выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам требуются дополнительные средства в размере около двух миллиардов тенге. Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины?» – поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.
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