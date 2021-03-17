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Президент подверг критике ход строительства развязки на «Алтын Орде» в Алматы

17 Марта 2021 20:18
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Президент подверг критике ход строительства развязки на «Алтын Орде» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход строительства развязки в районе рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе совещания по вопросам развития экономики Алматы Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы инфраструктурного развития мегаполиса.

«Это один из самых актуальных вопросов для жителей пригородных населенных пунктов. Об этом общественность неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы «Алматы-Бишкек» должна была быть достроена в прошлом году. Необходимые средства были выделены полностью. Но результата пока нет. Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка «Райымбек – Алматы», – заявил Глава государства.

Наряду с этим Глава государства высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД.

«Выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам требуются дополнительные средства в размере около двух миллиардов тенге. Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины?» – поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Инфраструктурные проекты   #Алматы   #Строительство  
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