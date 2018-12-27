Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -6 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент подвел итоги года на встрече с казахстанскими журналистами

27 Декабря 2018 19:13 165
Поделиться:
Президент подвел итоги года на встрече с казахстанскими журналистами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации по итогам года, сообщила пресс-служба Акорды. 

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов отечественных СМИ.

В частности, Президент Казахстана рассказал об основных результатах  социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Президент подвел итоги года на встрече с казахстанскими журналистами 

Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.
 
Президент подвел итоги года на встрече с казахстанскими журналистами 

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву были заданы вопросы личного характера.

Телевизионная версия интервью будет показана в эфире республиканских телеканалов 28 декабря 2018 года.


Президент подвел итоги года на встрече с казахстанскими журналистами 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Акорда, Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив