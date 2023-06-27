Президент подтвердил принципиальную позицию Казахстана по укреплению сотрудничества с РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении. Об этом заявил Глава государства в ходе вручения премий и грантов в области средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов!», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также коснулся телефонного разговора с Президентом РФ.

«С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с Президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера.

Мы даже обсудили предстоящей визит Президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», - сказал Касым-Жомарт Токаев.